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سارة نتنياهو تطلب من خادمتها "تقبيل قدميها"

السبت 06 يونيو 2020 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سارة نتنياهو تطلب من خادمتها "تقبيل قدميها"


القدس المحتلة / سما /

 اتهمت سيلفي جينيسيا التي عملت عدة أشهر خادمة في منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء سارة بتهمة العمل المسيء، والطلب منها تقبيل قدميها.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "معاريف"، فإن القناة 12 العبرية استضافت في احد برامجها جينيسيا التي تحدثت عن الأحداث التي وقعت خلال فترة إقامتها في مقر نتنياهو قائلة: "لقد طلبت مني (سارة) أن أُقبل ساقيها، لقد شعرتُ بالخجل الشديد، لديّ أطفال وأحفاد، شعرت بالخجل عندما أخبرتني أنه ليس لدي أي خيار لأقول الحقيقة، كل شيء مكتوب في مذكرتي".

وأضافت جنيسيا: "أصلُ في الصباح، ولا أعرف أبدًا متى سأخرج، 12 ساعة من دون طعامٍ وشراب، على رغم أنّ الأمر نجح في وقتٍ ما، وحصلتُ على راحةٍ لمدة عشر دقائق. قابلت سارة فقط. لقد عانيتُ من الإهانة وأشياء مروعة".

وتابعت جنيسيا: "قبل وصولي، قيل لي ألا أذهب إلى العمل هناك. لم يتم إخباري بالظروف قبل أن أبدأ".

#سارة نتنياهو #خادمة #اسرائيل

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