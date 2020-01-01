شاكيد تطالب بفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة خلال شهر وبدون أي شروط

القدس المحتلة / سما /

اعتبرت النائبة من حزب "يمينا" آييلت شاكيد أنه "فيما لو لم يتم الاتفاق ضمن الحكومة التي يتم تشكيلها على فرض السيادة الإسرائيلية خلال شهر وبدون شروط- فلا يوجد لها حق في الوجود".

وطالبت المسؤولة في تحالف يمينا نتنياهو قائلة:"أطالب رئيس الحكومة ان لا يبرم أي اتفاق مع ازرق ابيض بدون ان يكون واضحا وبشكل قطعي، اننا نفرض السيادة، بدون حق بالنقض، بدون أي دعم من أي دولة او تلك، يجب ان نقوم بهذا فورا". وفق ما أورده تلفزيون i24 الاسرائيلي.

وأوضحت شاكيد خلال اقوالها ضمن بث مباشر عبر الفيسبوك انه على مدار عام ونصف "يمينا" تصرفت كجزء من تكتل اليمين ودعمت نتنياهو، وعندما اتفق على إقامة حكومة وحدة، المعسكر كله ذهب معه سوية، لكن بالحقيقة حتى الان الليكود يعمل أمام "ازرق ابيض" وليس امام "يمينا"، وبرأيها يجب على الليكود تحديد جميع الاتفاقات داخل الكتلة.

وقالت شاكيد :" مثلما ما تسمعه، عن إعطاء وزارة الامن، القضاء ، الاتصالات لكتلة اليسارـ هذا ثمن باهض جداـ في وزارة القضاء هناك العديد من المواضيع، غير التشريع، مثل تعيين القضاة، الاستيطان، هذه ستكون ضربة صعبة لكل جهودنا ولتسوية الاستيطان".