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التميمي: لن نسمح بشرعنة الاحتلال

الجمعة 05 يونيو 2020 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
التميمي: لن نسمح بشرعنة الاحتلال


الخليل / سما /

أكد أحمد سعيد التميمي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ان الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته وفصائله وأحزابه وقيادته، لن يسمح بشرعنة الاستيطان وضم الضفة الغربية وتنفيذ "صفقة القرن" التآمرية، و شعبنا بثباته وصموده أقوى من كل المؤامرات الرامية لسلب حقوقه.

وأضاف التميمي خلال مشاركته، في المسيرة والاعتصام الذي دعت له حركة فتح اقليم وسط الخليل، رفضا للضم وصفقة القرن، اضاف:" القيادة ممثلة بمنظمة التحرير وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، تقود حراكا سياسيا لمواجهة هذه المؤامرة والخطط الإسرائيلية الأميركية".

وأكد التميمي، على أهمية الدعم العربي والإسلامي والدولي لحقوق شعبنا المشروعة، لقيام دولتنا الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين.

من ناحيته، أشار أمين سر إقليم وسط الخليل في حركة فتح عماد خرواط، أن فتح، ستتصدى لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية، موضحا أن هذه المسيرة تؤكد للعالم رفض شعبنا لسياسة الاحتلال المدعوم من الإدارة الأميركية، وشدد على أنه لا حل دون دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى ديارهم.

وكان المئات قد شاركوا، في المسيرة التي انطلقت من مسجد الحسين بن علي في شارع عين سارة باتجاه دوار ابن رشد وسط الخليل.

#أحمد سعيد التميمي #قوات الاحتلال

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