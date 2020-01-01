الرئيس يهاتف النائب أبو شحادة وعائلة المناضل محمد لطفي

رام الله / سما /

هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، نجل المناضل الوطني الفتحاوي الكبير محمد لطفي ياسين (أبو لطفي)، الذي وافته المنية فجر اليوم.

وأعرب الرئيس خلال الاتصال عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الجمعة، عضو القائمة المشتركة سامي أبو شحادة للاطمئنان على صحته.

وأعرب الرئيس خلال الاتصال الهاتفي عن تمنياته بالشفاء العاجل للنائب أبو شحادة، وأن تنتهي هذه الجائحة التي ضربت العالم أجمع.