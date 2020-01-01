عمان /سما/

سجل الأردن 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 784 حالة.

وتوزعت الحالات الجديدة بحسب موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة الأردنية اليوم الجمعة، إلى "16 إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، وأحدهم عبر حدود جابر، منهم 6 أردنيين، و10 من جنسيّات غير أردنيّة، إضافة إلى "حالة لأردني قادم من قطر وهو في أحد فنادق الحجر"، وحالتان لشخصين من جنسيّة عربيّة قادمان إلى الأردن من اليمن.

وقررت الحكومة الأردنية تنفيذ خطّة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا اعتباراً من يوم غدٍ السبت، والتي ستسمح بحريّة أكبر للحركة مع وجود بعض الاستثناءات، في ظل الوصول إلى مستوى "معتدل الخطورة".