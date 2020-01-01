بمشاركة السفير دبور ممثلاً عن الرئيس: تشييع المناضل الكبير محسن إبراهيم

بيروت /سما/

شيع أبناء الشعبين اللبناني والفلسطيني، اليوم الجمعة، الأمين العام لمنظمة العمل الشيوعي المناضل العروبي الكبير محسن ابراهيم ببلدة أنصار جنوب لبنان.

وشارك في التشييع، ممثل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سفير دولة فلسطين لدى لبنان أشرف دبور، وممثل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري النائب اللبناني ياسين جابر، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه النائب السابق غازي العريضي وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر، والنائب علي عسيران، ورئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب اسامة سعد، والامين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب، وأمين سر "فتح" وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات، وممثلون من الاحزاب الوطنية والفصائل الفلسطينية في لبنان وشخصيات سياسية وحزبية واجتماعية.

ووضع دبور إكليلا من الزهور باسم الرئيس محمود عباس.

وقال دبور "كان المناضل الكبير محسن ابراهيم ابو خالد رفيق درب الرئيس الشهيد الرمز ياسر عرفات، وورفيق درب قافلة الشهداء ورفيق درب الرئيس القائد محمود عباس، وباسم الرئيس وباسم شعبنا جئنا لنقدم واجب التقدير لهذا المناضل الوطني الكبير، الانسان المتواضع الذي قدم على طريق فلسطين الكثير، له من الشعب الفلسطيني المحبة والتقدير ولاخوتنا في لبنان ولاهله وعائلته التعازي كما نعزي انفسنا برحيله."

وأضاف دبور "فلسطين لن تنساك يا ابا خالد فأنت محفور في ذاكرتها. عشت قائداً متواضعاً ومناضلاً ونفتقدك اليوم مناضلاً كبيراً في وجدان شعبينا الفلسطيني واللبناني وفي وجدان الامة العربية وكافة الأحرار والشرفاء في العالم."