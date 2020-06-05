تعقيبا على تصريحات عباس زكي بشأن المصالحة.. ابو مرزوق: ردنا إيجابي، ولكننا في انتظار الرسالة!

الدوحة /سما/

أكد موسى ابو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مساء اليوم الجمعة، أن رد حماس سيكون ايجابي في حال وصلت رسالة من الرئيس محمود عباس بخصوص انجاز المصالحة الفلسطينية.

وجاءت اقوال ابو مرزوق ردا على تصريحات عباس زكي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بشأن رسالة الرئيس الى كافة الفصائل الفلسطينية لانجاز المصالحة.

قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي (إن الرئيس محمود عباس، قد ارسل برسالة الى كافة الفصائل الفلسطينية، وبضمنها حركتي حماس والجهاد، لانجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية؛ لانها شرط الانتصار على الاحتلال، وحركة فتح بانتظار رد الفصائل.

ردنا إيجابي، ولكننا في انتظار الرسالة. — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) June 5, 2020

وأشار ابو مرزوق، الى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي قال (إن الرئيس محمود عباس، قد ارسل برسالة الى كافة الفصائل الفلسطينية، وبضمنها حركتي حماس والجهاد، لانجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية؛ لانها شرط الانتصار على الاحتلال، وحركة فتح بانتظار رد الفصائل)، مضيفا: ردنا إيجابي، ولكننا في انتظار الرسالة

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وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، قد قال ان الرئيس محمود عباس قد ارسل برسالة الى كافة الفصائل الفلسطينية، وبضمنها حركتي حماس والجهاد، لانجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية لانها شرط الانتصار على الاحتلال، وحركة فتح بانتظار رد الفصائل.

وقال زكي، مخاطبا حركتي حماس والجهاد الاسلامي: نقول لاخوتنا في حركتي حماس والجهاد الإسلامي، لقد حانت ساعة الحقيقة، طالبتمونا بوقف التنسيق الامني مع امريكيا وإسرائيل، واوقفاه، ونحن ننتظر ردكم".