مفاجئة سارة قريبًا بشان لقاح " كورونا".. ترامب: الحرس الوطني وضع حدًا للفوضى في مينابوليس

واشنطن/ وكالات/

اعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن الحرس الوطني وضع حدا للفوضى في مينابوليس.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي، إنه ينبغي أن تعامل قوات إنفاذ القانون كل أمريكي على قدم المساواة مهما كان اختلاف اللون أو الجنس.

واضاف: لم يقدم أحد للأمريكيين من أصول إفريقية ما قدمته أنا، داعيا مسؤولي نيويورك إلى الاستعانة بالحرس الوطني للتحكم بالشارع.

وبشان فيروس كورونا، أوضح ترامب، أن عدد وفيات كورونا في الولايات المتحدة، بلغ 105 آلاف، لافتا إلى أنه كان يمكن أن يكون أكثر من ذلك بعشرة أضعاف.

وأشار إلى أننا نعيش كسادا كبيرا، وقد يستمر 10 سنوات حتى نصل للتعافي، موضحا كنا سنفقد 9 ملايين وظيفة، لكننا فقدنا 3 ملايين وظيفة فقط بسبب جائحة كورونا.

وتابع ترامب: عرفنا تراجعا في عدد الوظائف، لكننا نتدارك ذلك، وقمنا بإجراءات سريعة، مشيرا إلى انه ستكون لدينا مفاجأة سارة قريبا بشأن اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

واعتبر فيروس كورونا هدية غير جيدة من الصين، الذي انتشر في أوروبا والولايات المتحدة، لكنه لم تنتشر في الصين. وفق قوله.

وأوضح ترامب، أن حبر الاتفاق مع الصين لم يجف بعد، حتى جاء وباء كورونا، مضيفا: الفيروس جاء من الصين لا ندري ماذا يحدث هناك.

وقال، إن الصين كانت ستلحق بنا اقتصاديا في 2019 لتتجاوزنا لاحقا، لكن ذلك لم يحدث بفضل الإجراءات التي قمنا بها.