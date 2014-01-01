عشراوي: إسرائيل تستغل التواطؤ الأمريكي لفرض وقائع جديدة

رام الله / سما /

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، اليوم الجمعة، إن إسرائيل تستغل "التواطؤ الأمريكي والفكر الشعبوي والعنصري المتصاعد"، إضافة إلى أزمة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) لفرض وقائع جديدة على الأراضي الفلسطينية.

وصرحت عشراوي، في بيان عقب لقائها عبر الانترنت وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية جيمس كليفرلي، بأن مخطط ضم إسرائيل لأراض فلسطينية "ليس بالجديد وهو يطبق بشكل فعلي على أرض الواقع".

وحثت عشراوي الحكومة البريطانية على الاعتراف بدولة فلسطين وترجمة إجماع البرلمان البريطاني وتصويته بالأغلبية الساحقة لصالح ذلك في العام 2014 وتأكيد التزامه بحل الدولتين.

وأكدت ضرورة تشكيل تحالف دولي متعدد الأطراف للمحافظة على القانون الدولي ولمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظومة الأممية، واتخاذ خطوات فاعلة لإنهاء هيمنة الإدارة الأمريكية على مصير العملية السلمية.

ونقل البيان عن كليفرلي تأكيده أن ضم إسرائيل أراض فلسطينية "سيشكل عقبة كبيرة وسيكون له تأثير خطير على مسار عملية السلام الحقيقية"، مشدداً على أن العلاقات الفلسطينية - الإسرائيلية "محبطة".

وكان الرئيس عباس أعلن في شهر مايو الماضي، التحلل من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها رداً على المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

وترأس عباس أخيراً، اجتماعاً لخلية الأزمة لمتابعة خطة الضم الإسرائيلية وكيفية الرد عليها بخطوات وآليات مماثلة.

ويأتي ذلك فيما نشرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أن اجتماعاً يضم رؤساء الدوائر الأمنية والعسكرية عقد بهدف وضع تصورات للتعامل مع سيناريوهات محتملة إذا ما تقرر بسط السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية.

وحسب الإذاعة، فإن الحديث يدور عن احتمالات تتراوح ما بين انزلاق الأمور إلى حرب شاملة وحتى هدوء نسبي.