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إصابة 4 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

الجمعة 05 يونيو 2020 05:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 4 مواطنين بالرصاص والعشرات بالاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم


قلقيلية / سما /

أصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، جراء قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، المناهضة للاستيطان.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لـ"وفا"، بأن جيش الاحتلال اقتحم البلدة بأعداد كبيرة، وأطلق وابلا من الرصاص المعدني وقنابل الغاز، ما أدى إلى إصابة 4 مواطنين بجروح مختلفة، والعشرات بالاختناق.

وانطلقت المسيرة رفضا لقرارات حكومة الاحتلال المتعلقة بضم أراض من الضفة الغربية المحتلة، بمشاركة المئات من أبناء البلدة، الذين رددوا الشعارات المنددة بالاحتلال والمطالبة بتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.

#مواجهات #اصابات #قوات الاحتلال #كفر قدوم

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