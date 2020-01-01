رئيس الوزراء: النرويج تؤكد استمرار دعمها لكافة القطاعات في فلسطين بما فيها التعليم

رام الله / سما /

استقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الجمعة في مكتبه برام الله، المبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند، حيث بحث معه اخر التطورات السياسية، خاصة ما يتعلق بمخططات الضم الإسرائيلية، بالإضافة الى متابعة مخرجات مؤتمر المانحين الذي عقد الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء: "نريد الان جهدا دوليا مضاعفا لمنع مخططات الضم الإسرائيلية الهادفة الى تدمير حل الدولتين، والقضاء على أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، وكسر الامر الواقع من خلال اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، خاصة من قبل دول الاتحاد الأوروبي".

وأضاف اشتية: "إسرائيل خرقت وانتهكت ولم تحترم كافة الاتفاقيات الموقعة معها منذ سنوات، والآن نحن لن نستمر بالالتزام بهذه الاتفاقيات من طرف واحد".

وتابع رئيس الوزراء: "خرج مؤتمر المانحين الذي عقد الأسبوع الماضي برسالة واضحة وهي الرفض لمخططات الضم الإسرائيلية، والالتزام بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس"، داعيا في هذا السياق الى العمل على عقد مؤتمر سلام متعدد الأطراف، وفق المرجعيات والقرارات الدولية الخاصة بفلسطين، لا سيما من قبل الامم المتحدة.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على استمرار النرويج الوفاء بالتزاماتها ودعمها لكافة القطاعات بما فيها قطاع التعليم.





