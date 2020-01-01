وفاة الصحفي المقدسي جاك خزمو

القدس المحتلة / سما /

توفي اليوم الجمعة، في مدينة القدس المحتلة الصحفي جاك خزمو، مؤسس مجلة "البيادر السياسي"، ورئيس تحريرها، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، ممثلة بنقيبها ناصر أبو بكر وأمانتها العامة ومجلسها الإداري، الصحفي خزمو.

وقالت النقابة، في بيان لها، "عرفنا الأستاذ جاك خزمو منذ انطلاق البيادر الأدبي عام 1976 ومن ثم البيادر السياسي عام 1981 فكان إنسانا، ووطنيا، مخلصا لوطنه وقضيته، دافع عن قضايا وهموم شعبه، وتعرض خلال مسيرته الإعلامية الطويلة التي امتدت لعدة عقود إلى الكثير من المضايقات والاضطهادات من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وبقي صامدا في مدينته القدس مدافعا عنها، رافضا كل أساليب التهجير والتطفيش التي استخدمها الاحتلال بحقه وبحق أبناء شعبه، وبقي متشبثا بأرض القدس الحبيبة، مدافعا عنها، ومطالبا بإنصافها وحمايتها وحماية مقدساتها وأبنائها"، معربة عن تعازيها الحارة لعائلة الفقيد وأسرته.