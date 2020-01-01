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50 ألف مصلّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى المبارك بعد إعادة فتحه

الجمعة 05 يونيو 2020 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
50 ألف مصلّ يؤدون "الجمعة" في المسجد الأقصى المبارك بعد إعادة فتحه


القدس المحتلة / سما /

 أدى نحو 50 ألف مصل، صلاة اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، للمرة الأولى بعد إغلاق دام سبعين يوميا، في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها، إن سلطات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية في البلدة القديمة وعلى بوابات "الأقصى"، ونشرت عناصر من جنودها وشرطتها.

وقال خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم في خطبة الجمعة، إن القدس ستبقى إسلامية وهي حق لجميع المسلمين، وشعبنا سيعمل على حمايتها ومقدساتها.

وأضاف أن "حقنا في القدس والأقصى محفوظ لنا دينا وعقلا وتاريخا، وسيادتها هي لعباد الله المسلمين، الذين هم أهل لها لا يشاركهم فيها أحد، وسيادة المسلمين على الأقصى والقدس هي سبب تشريفهم بالدين والدنيا".

#المسجد الاقصى #صلاة الجمعة #القدس #فيروس كورونا

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