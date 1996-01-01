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أمانة سر المجلس الثوري تنعى القائد والمناضل محمد لطفي

الجمعة 05 يونيو 2020 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
أمانة سر المجلس الثوري تنعى القائد والمناضل محمد لطفي


رام الله / سما /

 نعت أمانة سر المجلس الثوري لحركة "فتح"، القائد والمناضل محمد لطفي (أبو لطفي)، عضو المجلس الثوري الأسبق، عضو المجلس الاستشاري، الذي توفي اليوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت أمانة سر المجلس الثوري إن "الأخ المناضل أبو لطفي كان أحد قادة حركة فتح، ناضل تحت لوائها لأجل تحرير فلسطين، كان أحد فدائيي الدوريات عام 1968 حيث اعتقل لسنوات طويلة كان خلالها أحد أهم قيادات الحركة الأسيرة، أُبعد عن الوطن بعد التحرر من الأسر وعمل في صفوف القطاع الغربي حتى عودته بعد إنشاء السلطة الوطنية. قاد حركة فتح في رام الله عام 1996 وعين عضوا في المجلس الثوري، وفي لجنة الطوارئ العليا".

وأضافت أن "الأخ أبو لطفي كان من المناضلين الأشداء، ومن أصلب المدافعين عن فلسطين وقضاياها، أفنى في سبيل ذلك عمره وحياته ولم يتراجع في الظروف الصعبة"، داعية الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين.

#حركة فتح #محمد لطفي

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