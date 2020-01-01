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"الصحة العالمية": لا نهاية لوباء "كورونا" قبل اختفاء الفيروس من العالم

الجمعة 05 يونيو 2020 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية": لا نهاية لوباء "كورونا" قبل اختفاء الفيروس من العالم


جنيف /سما/

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارجريت هاريس، اليوم الجمعة، إن بعض الدول تشهد زيادات طفيفة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد مع تخفيف إجراءات العزل العام، ويتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.

وأضافت هاريس في إفادة صحفية بمقر الأمم المتحدة في جنيف: "عند تخفيف إجراءات العزل العام، وتدابير التباعد الاجتماعي، يفسّر الناس هذا في بعض الأحيان على أن الأمر قد انتهى"، مؤكدة أنه "لم ينته بعد، ولن ينتهي حتى اللحظة التي لا يكون فيها الفيروس موجودا بأي مكان في العالم".

وأشارت إلى أن بؤرة تفشي الفيروس حاليا هي دول أميركا الوسطى والجنوبية والشمالية، وخاصة الولايات المتحدة الأميركية، مطالبةً المتظاهرين الأميركيين المحتجين على مقتل جورج فلويد على يد الشرطة، باتخاذ الاحتياطات اللازمة عند التجمع.

وذكرت هاريس أنه تجنبا للعدوى، فإن منظمة الصحة العالمية تنصح الناس بالحفاظ على مسافة متر واحد على الأقل بين بعضهم البعض، وغسل اليدين باستمرار، وتجنب لمس الفم والأنف والعينين.

#الصحة العالمية #فيروس كورونا

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