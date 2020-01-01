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عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية

الجمعة 05 يونيو 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات حالات الاختناق خلال قمع الاحتلال مسيرة نعلين الأسبوعية السلمية


رام الله / سما /

 أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية غرب مدينة رام الله.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، الذين خرجوا إحياء لذكرى النكسة، والتي تتزامن أيضا مع ذكرى استشهاد عقل سرور الذي يعد رمزا من رموز المقاومة الشعبية في نعلين، كذلك الشهيد محمد الخواجا.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، مرددين الشعارات الغاضبة والمنددة بجرائم الاحتلال، وإعدام المواطنين بدم بارد كما حصل مع الشهيد إياد الحلاق في القدس المحتلة.

#مواجهات #قوات الاحتلال #اصابات بالاختناق #مسيرة نعلين

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