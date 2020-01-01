  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"قلقون للغاية لما نراه يحدث".. النواب الأمريكي: ضم أراض فلسطينية لإسرائيل يقوض مصالح أمننا القومي!

الجمعة 05 يونيو 2020 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
"قلقون للغاية لما نراه يحدث".. النواب الأمريكي: ضم أراض فلسطينية لإسرائيل يقوض مصالح أمننا القومي!


واشنطن /سما/ الاناضول

 قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، إن ضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية يقوض مصالح الأمن القومي لبلادها.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي، عقدته بيلوسي مساء الخميس، مع أعضاء المجلس الديمقراطي اليهودي (منظمة أمريكية)، أوردت تفاصيله صحف إسرائيلية بينها "هآرتس" العبرية.

وأوضحت بيلوسي أن "ضم أراض من جانب أحادي (إسرائيل) يعرض المستقبل للخطر، ويقوض مصالح الأمن القومي الأمريكي، وعقود من السياسة الحزبية".

وأضافت: "نحن قلقون للغاية لما نراه يحدث بشأن الضم"، حسب المصدر ذاته.

وخلال الأشهر الماضية، أعرب عدد من النواب الأمريكيين، معارضتهم لضم إسرائيل أراض فلسطينية بالضفة الغربية.

ونهاية إبريل/نيسان الماضي، اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على أن تبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، أول يوليو/ تموز.

وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات بالضفة الغربية، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.

وتؤيد الإدارة الأمريكية ضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية شريطة أن تتم بالتنسيق معها.

وردا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.

#النواب الامريكي #مخططات الضم #اسرائيل #الضفة الغربية #السلطة الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

ينُشر لأول مرّة: خطوة السلطة الفلسطينية الجديدة ستقود للتوتر في الجنوب

هآرتس: "جنود إسرائيليون اقتحموا منزلا سوريا وقتلوا أشخاصا فيه دون أي سبب"..

غزة: "الأونروا"تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...

هنية: لا نقبل استمرار اختطاف منظمة التحرير.. ويدعو إلى استراتيجية من 4 محاور لمواجهة التحديات!

الصحة توضح بشأن إخطار دفع لطفلة مقابل علاجها بإحدى مستشفيات قطاع غزة

صور.. اصابة المتطرف يهودا جليك بجروح جراء تعرضه للضرب في القدس المحتلة

اشتيه: إسرائيل تفرض أمرا واقعا آخذا بالتدهور.. ولن نسمح بمقايضة اموالنا بموقفنا السياسي والوطني..

الأخبار الرئيسية

عباس زكي: الرئيس ارسل رسالة للفصائل لانجاز المصالحة.. وأبو مازن مستعد للقاء ترامب بشرط..!

فلسطين: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحذر من التطبيع التكنولوجي مع اسرائيل

رغم تصريحات نتنياهو : غانتس والجيش لا يعرفان شيئا عن الضم

لهذا السبب .. النرويج تجمد مساعدتها للسطة

imgid22727_B-743x409

ينُشر لأول مرّة: خطوة السلطة الفلسطينية الجديدة ستقود للتوتر في الجنوب