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وفاة شاب متاثراً بإصابته بعيار ناري في حوارة

الجمعة 05 يونيو 2020 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة شاب متاثراً بإصابته بعيار ناري في حوارة


نابلس / سما /

 توفي، اليوم الجمعة، مواطن (31 عاماً) من بلدة حوارة، متأثراً بإصابته بشجار عائلي وقع في البلدة يوم الأحد الماضي.

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الاعلامي باسم الشرطة، أن الشرطة كانت قد فتحت تحقيقاً بمقتل مواطنين اثنين قبل عدة أيام في شجار وقع ببلدة حوارة استخدمت به الأعيرة النارية، فيما وصفت إصابة الثالث في ذلك الحين بالحرجة والتي أعلن الأطباء عن وفاتها اليوم.

وأضاف ارزيقات أن الشرطة والمؤسسة الأمنية تمكنت وبمساعدة رجال الإصلاح وشخصيات ومؤسسات البلدة من السيطرة على الشجار.

وأكد ارزيقات أن الشرطة والنيابة تابعتا التحقيق في القضية و قررت الاخيرة إحالة الجثمان لمعهد الطب العدلي بجامعة النجاح الوطنية للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.

يذكر أن الأجهزة الأمنية كانت قد قبضت على المشتبه بهم باطلاق النار وباشرت إجراءاتها القانونية بحقهم حسب الأصول.

#الشرطة #بلدة حوارة #اطلاق نار #شجار عائلي

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