غزة: لا اصابات جديدة بكورونا بعد فحص 107 عينة

غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة في غزة ان المختبر المركزي اجرى فحصا ل ١٠٧ عينة مشتبهة وكانت النتيجة سلبية لجميع الحالات ولم يسجل اي اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية.

واشارت في بيانها اليومي ان عدد العينات التي جرى اختبارها منذ منتصف مارس بلغ ١١٠٠٢ جميعها سلبية باستثناء ٧٠ حالة توفيت حالة واحدة منها وشفيت ١٨ حالة فيما لا تزال ٥١ حالة تتلقى العلاج في مشفى العزل بمعبر رفح.

واكدت الصحة انها لا تزال تتابع الحالة الصحية ل ٨١٤ مواطن داخل ١١ مركز للحجر الصحي في مختلف مناطق قطاع غزة وحالتهم الصحية مطمئنة.

وكان من المفترض انهاء الحجر الصحي لمئات المواطنين يوم امس الخميس الا ان تسجيل عدد من الاصابات اجل انهاء الحجر.