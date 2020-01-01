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وزيرة الصحة : 106 حالات لا تزال مصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين

الجمعة 05 يونيو 2020 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة : 106 حالات لا تزال مصابة بفيروس "كورونا" في فلسطين


رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة مي الكيلة إن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة بفيروس "كورونا" يبلغ 106 حالات، فيما بلغ عدد الإصابات الإجمالية منذ بدء رصد الفيروس في فلسطين 643 إصابة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الحالات النشطة تتوزع في محافظة القدس "23" حالة، ومحافظة الخليل "12" حالة، ومحافظة قلقيلية "16" حالة، ومحافظة جنين "4" حالات، إضافة إلى المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) "51" حالة.

وأشارت إلى أن العدد الإجمالي لحالات الشفاء يبلغ 532 حالة، أي بنسبة 82.8% من مجمل الإصابات.

وأوضحت أن 130 حالة تم إدخالها إلى الحجر المنزلي خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يبلغ عدد الموجودين حاليا في الحجر المنزلي في جميع المحافظات 3714.

وبينت الوزيرة الكيلة أن جميع تفاصيل الإصابات وتوزيعاتها يتم نشرها تباعا من خلال المرصد الإلكتروني لكوفيد 19، عبر موقع وزارة الصحة:

http://site.moh.ps/index/covid19/LanguageVersion/1/Language/ar

 

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