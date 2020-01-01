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غانتس : أنا على ثقة بأننا سنستعيد أسرانا قريبا

الجمعة 05 يونيو 2020 02:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس : أنا على ثقة بأننا سنستعيد أسرانا قريبا


القدس المحتلة / سما /

التقى  رؤساء الهيئة الاجتماعية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المعتقلين لدى حماس في غزة مع رئيس الوزراء البديل ووزير الجيش  بيني غانتس في مكتبه.
 
ووفقا لموقع يديعوت فقد طلب الرؤساء من غانتس الاستفادة من الفرصة التي أوجدتها المساعدات الإنسانية لغزة بسبب جائحة الكورونا ودراسة كيفية استغلالها في الضغط للافراج عن الأسرى المعتقلين في غزة.
 
هذا وقد رد وزير الجيش بني غانتس على طلب رؤساء الهيئة قائلا: واصلوا جهودكم الساعية للإفراج عن الأسرى، فمن المهم إبقاء هذه القضية على سلم أولويات المجتمع، ونحن سنواصل عملنا للافراج عنهم وأثق بأن ذلك سيكون قريبا.

#غانتس #اسرى #جنود الاحتلال

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