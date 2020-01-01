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عريقات: المواقف الدولية مشتركة ضد الضم

الجمعة 05 يونيو 2020 01:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: المواقف الدولية مشتركة ضد الضم


رام الله / سما /

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن مواقف المسؤولين الدوليين مشتركة ضد ضم أراض فلسطينية إلى السيادة الإسرائيلية، كما أعلن عنها نتنياهو وحكومته.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي مشترك مع كل من مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشنين، والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سوزانا تيرستال.

وأضاف عريقات أن المسؤولين الدوليين أكدوا رفض الاستيطان، وضرورة حل الصراع على أساس القانون الدولي، أي إنهاء الاحتلال، وتحقيق مبدأ حل الدولتين على حدود العام 1967.

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