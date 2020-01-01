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جدار ذكي جديد يعتمد على الروبوتات على الحدود مع غزة

الجمعة 05 يونيو 2020 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
جدار ذكي جديد يعتمد على الروبوتات على الحدود مع غزة


القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع اسرائيل ديفنس في تقرير جديد بأن رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي يعمل على  تعزيز استخدام الوسائل القتالية غير المأهولة "الروبوتات " بالجيش الاسرائيلي وفقا لخطة تنوفا المتعددة السنوات.

ووفقا للموقع  فإن  الجيش الإسرائيلي يعتزم في إطار ذلك البدء بالاعتماد على الروبوتات في حماية الحدود، حيث   يخطط الجيش لبناء  نموذج أولي للحدود الذكية والقاتلة كتجربة أولى مع قطاع غزة على مسافة تتراوح ما بين 5-10 كم على حدود غزة.

هذا ويتميز المشروع باستخدام حوامات ورادارات وأنظمة رصد ومراقبة متقدمة، كما سيتم تزويد الروبوتات الالية بأسلحة نارية متنوعة، بهدف منح عناصر الرصد وتشغيل الروبوتات القدرة على التعامل مع الأحداث المختلفة على الحدود  عن بعد، وبدون الحاجة لانتظار وصول قوات المشاة أو الدبابات للتعامل مع الحدث.

وأوضح الموقع بأن الحديث يدور عن خطوة من شأنها رفع قدرة الجيش على اغلاق الدائرة مع أي حدث على الحدود مع غزة، علاوة على أنه من شأنها تقليل نسبة تعرض حياة الجنود للخطر.

وقد أوضحت مصادر مطلعة بأن الحديث يدور عن مشروع لا زال في مراحله الأولية، حيث انطلق بعد أشهر من المناقشات التي أجراها الجيش الإسرائيلي مع الصناعات العسكرية.

هذا وسيشتري الجيش في إطار المشروع طائرات غير مأهولة من شركة كندية، كما سيشتري منظومات أخرى من الشركات الأمنية الإسرائيلية المشاركة في المشروع، بما في ذلك شركة الصناعات الجوية وشركة ألبيت.

يجدر الإشارة إلى أن الحديث يدور عن نموذج تكنولوجي تجريبي قبل تطبيقه على الحدود الأخرى بما في ذلك الحدود مع الاردن وسوريا ولبنان ومصر .

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