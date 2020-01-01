مجدلاني: الرواتب ستتأخر ولن تُصرف كاملة ونتعامل وفق المُتاح مالياً

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، إن رواتب الموظفين الحكوميين ستتأخر، ولن تكون كاملةً، مشيراً إلى أنه لم تحدد نسبة الصرف حتى اللحظة.

وأضاف مجدلاني في تصريحات إعلامية: "هذا أمر طبيعي، بعد قرار القيادة الفلسطينية، رفض استلام أموال المقاصة، فالجزء الأهم منها هو المقاصة، ولدينا الآن عجز، وبالتالي سيكون لدينا تقنين، وتعامل وفق أنظمة الطوارئ".

وتابع مجدلاني: "لم تحدد النسبة ومن الصعب الحديث الآن عن نسبة، والأمر سيظهر خلال الأسبوع المقبل مع وزير المالية شكري بشارة، بما هو متوفر من الإيرادات المحلية والمساعدات، لكي نُحدد نسب صرف الرواتب، والقطاعات الأخرى، وخاصة الصحة والتعليم".

وأشار إلى أن الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية، تأخذ طابعاً مختلفاً، متابعاً: "سنتعامل مع الوضع في ضوء ما هو متوفر مالياً، وأي شيء سيتوفر لدينا من الإيرادات، سنعطي أولوية للصرف حسب أولويات الحكومة".