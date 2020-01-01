ارتفاع اعداد الاصابات بكورونا في النقب

القدس المحتلة / سما /

شهدت النقب ارتفاعا طفيفا في اعداد الاصابات بفيروس كورونا وقد بلغت 21 اصابة بحسب وزارة الصحة الاسرائيلية.

وسُجّلت 8 إصابات جديدة في ضواحي تل السبع، و6 إصابات في عرعرة النقب، و5 في مدينة رهط، وإصابتان في حورة.

وحذّر رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان من تزايد عدد الإصابات في المدينة.

وقال في بيان نشره على صفحته على فيس بوك "أصحاب الأعراس والمناسبات الإجتماعية، يسري عليهم تطبيق قوانين الصحة المتعلقة بفيروس كورونا، ويتحملون المسؤولية القانونية:

1- عدد المشاركين في العرس لا يتعدى ال-50 شخص، وهذه مشكلة، وحلّها كالتالي:

1-تمديد فترة العشاء لـ3ساعات أو أكثر، ودعوة المعازيم في هذه الفترة.

2- المحافظة على مسافة المترين بين كل شخص واخر.

3- على جميع المدعوين أن يأتوا لابسي الكمامات، وعلى صاحب العرس توفير الكمامات والمواد المعقمة ومقياس الحرارة على طاولة منفردة. 4- الإمتناع عن المصافحة والمعانقة.