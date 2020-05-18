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غزة: الاحتلال يفرج عن المصور الصحفي أبو دقة

الجمعة 05 يونيو 2020 10:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الاحتلال يفرج عن المصور الصحفي أبو دقة


غزة / سما /

قال مكتب إعلام الأسرى يوم الجمعة إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أفرجت عن المصور الصحفي محمد أمين أبو دقة من بلدة عبسان الكبيرة في خانيونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المصور الصحفي أبو دقة بتاريخ 18/5/2020 أثناء عودته عبر معبر بيت حانون/إيرز إلى قطاع غزة، بعد عودته من رحلة علاجية في الأردن.

وأفاد أمين أبو دقة، والد المصور الصحفي المعتقل لمراسل "صفا"، أنّ سلطات الاحتلال اعتقلت نجله المصاب بعدة أمراض خطيرة أثناء عودته من الأردن لغزة عبر حاجز بيت حانون/إيرز.

وذكر أنّ نجله كان قد غادر القطاع في رحلة علاجية امتدّت لنحو ثمانية أشهر.

وسافر المصور الصحفي أبو دقة إلى المملكة الأردنية الهاشمية في رحلة علاجية امتدّت لنحو ثمانية أشهر، كونه يعاني من مرض السرطان في الكبد، كما يعاني أيضًا من مشاكل في الأعصاب، ويصاب برعشة مستمرة، وكانت أُجربت له عملية استئصال بالكبد قبل عدة سنوات.

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