  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

البريد الفلسطيني يستحدث خدمات تعزز انتعاش التجارة الإلكترونية

الجمعة 05 يونيو 2020 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البريد الفلسطيني يستحدث خدمات تعزز انتعاش التجارة الإلكترونية


رام الله / سما /

 استحدثت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خدمة "التوصيل والتحصيل" عبر تحسين جودة الخدمات التي يقدمها البريد للمواطن، لتشجع التجارة الإلكترونية.

وأصدرت الوزارة تعرفة بريدية جديدة لعام 2020 تستند إلى المعايير والمواثيق الدولية، وتهتم بالزبائن والعملاء، وتشجع التجارة الإلكترونية الداخلية في فلسطين وإلى الخارج، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الفلسطيني، حيث أن هناك خصم تشجيعي يصل لغاية 20% للتجار أصحاب المتاجر الإلكترونية التي تعمل على توفير طلبات المستهلكين الفلسطينين.

وأشارت إلى أنه أصبح من السهولة للمواطن تتبع طرده البريدي، حيث تدفع الوزارة مقابلا لخدمات تتبع البعائث والطرود البريدية وفق الانظمة الدولية، وفرضت التعرفة الجديدة رسوما رمزية (شيقل ونصف) على البعائث البريدية الواردة من خارج فلسطين وتحمل رقم تسجيل وتتبع، والتي ستستخدم لتطوير الخدمات البريدية بشكل عام.

يشار إلى أن التعرفة البريدية الجديدة خفضت أسعار استئجار صناديق البريد من 120 إلى 100 شيقل، ما يسمح للمواطنين والمؤسسات باستئجار الصندوق البريدي طيلة عام مقابل سعر أقل، وبالتالي دعم أصحاب المتاجر الإلكترونية، علما أن الصندوق البريدي هو الصندوق المخصص لإيداع المراسلات الشخصية المستأجر الصندوق الموجود داخل مكتب البريد أو خارجه.

الأكثر قراءة اليوم

مؤتمر صحفي مرتقب لوزير المالية بشأن موعد و نسبة صرف رواتب موظفي السلطة

هآرتس: "جنود إسرائيليون اقتحموا منزلا سوريا وقتلوا أشخاصا فيه دون أي سبب"..

غزة: "الأونروا"تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...

تشريح جثة جورج فلويد يكشف عن مفاجأة

الصحة توضح بشأن إخطار دفع لطفلة مقابل علاجها بإحدى مستشفيات قطاع غزة

الصحة: تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قغزة.. وانهاء فترة الحجر الصحي لـ 577 مستضاف

صور.. اصابة المتطرف يهودا جليك بجروح جراء تعرضه للضرب في القدس المحتلة

الأخبار الرئيسية

imgid22727_B-743x409

ينُشر لأول مرّة: خطوة السلطة الفلسطينية الجديدة ستقود للتوتر في الجنوب

p

مقتل 9 أشخاص في الغارة الإسرائيلية على معامل الدفاع بريف حماة السورية

هنية: لا نقبل استمرار اختطاف منظمة التحرير.. ويدعو إلى استراتيجية من 4 محاور لمواجهة التحديات!

33

"التربية" توضح بشأن امتحان الفيزياء لطلبة الثانوية العامة الفرع العلمي..

7

هآرتس: "جنود إسرائيليون اقتحموا منزلا سوريا وقتلوا أشخاصا فيه دون أي سبب"..