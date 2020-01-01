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118 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

الخميس 04 يونيو 2020 11:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
118 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل


القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل 118 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 17495 مصابا.

ووفقا للمعطيات، استقر عدد حالات الوفاة بالفيروس عند 291 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة التي لا تزال تخضع للمتابعة الصحية 2191 حالة. ووصفت حالة 33 مصابا بالخطيرة، منهم 23 موصولون بأجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات، في حين تماثل 15013 مصابا للشفاء.

وأشارت المعطيات إلى أنه تم إجراء 24 ألف فحص خلال الـ48 ساعة الماضية، في ظل مخاوف من تفشي أكبر للفيروس بعد توسّع الرقعة الجغرافية لتسجيل الإصابات.

#الصحة الاسرائيلية #فيروس كورونا #اسرائيل #اصابات

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