الرئيس يعزي خادم الحرمين وولي عهده بوفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل آل سعود

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عزّى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الخميس، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وقال الرئيس في برقية التعزية لخادم الحرمين الشريفين: "تلقينا ببالغ الأسف نبأ رحيل صاحب السمو الملكي المغفور له بإذنه تعالى الأخ الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، بعد حياة أمضاها في عمل الخير ومرضاة الله تعالى وخدمة وطنه وشعبه".

وأضاف الرئيس: "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا، نتقدم لكم ولأفراد الأسرة السامية وللشعب السعودي الشقيق، بتعازينا القلبية ومواساتنا الأخوية، سائلين المولى عز وجل أن يمن على الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويحفظكم والمملكة وشعبها الشقيق بكل خير، وينعم عليكم بالصحة والعمر المديد".

كما بعث الرئيس برقية تعزية لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الرئيس في البرقية، عن أحر تعازيه ومواساته القلبية بوفاة المغفور له، قائلا: "باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا نتقدم لكم ولأفراد الأسرة السامية والشعب السعودي الشقيق، بأسمى عبارات التعازي والمواساة الأخوية برحيل صاحب السمو الملكي المغفور له بإذن الله الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود، بعد حياة أمضاها في عمل الخير ومرضاة الله تعالى وخدمة وطنه وشعبه".