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"الثقافة" تُطلق برنامج "إبداع" لدعم الفنانات والفنانين الأفراد

الخميس 04 يونيو 2020 09:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الثقافة" تُطلق برنامج "إبداع" لدعم الفنانات والفنانين الأفراد


رام الله / سما /

 أطلقت وزارة الثقافة برنامج "إبداع" المخصص لدعم الفنانات والفنانين الأفراد وأعمالهم الإبداعية، بالرغم من التحديات والظروف القاهرة التي تمر بها فلسطين والعالم بسبب تأثير جائحة كورونا.

ودعت الوزارة الفنانات والفنانين ممن لديهم أعمال فنية بصرية أو سمعية أو مكتوبة، وأصحاب الحرف الفنية، إلى الاستفادة من المنح المالية الصغيرة بقيمة 500 دولار مقابل تقديم أعمال فنية وإبداعية فردية يتم استخدامها للصالح الثقافي العام، أي من قبل الدولة في أنشطتها وفعالياتها، وذلك ضمن مسعى الوزارة للنهوض بالقطاع الثقافي في ظل أزمة كورونا.

ودعت الوزارة المهتمين إلى مراجعة منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تُستقبل الطلبات اعتباراً من اليوم وحتى 20/ 6/ 2020.

#وزارة الثقافة

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