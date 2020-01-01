"الثقافة" تُطلق برنامج "إبداع" لدعم الفنانات والفنانين الأفراد

رام الله / سما /
أطلقت وزارة الثقافة برنامج "إبداع" المخصص لدعم الفنانات والفنانين الأفراد وأعمالهم الإبداعية، بالرغم من التحديات والظروف القاهرة التي تمر بها فلسطين والعالم بسبب تأثير جائحة كورونا.
ودعت الوزارة الفنانات والفنانين ممن لديهم أعمال فنية بصرية أو سمعية أو مكتوبة، وأصحاب الحرف الفنية، إلى الاستفادة من المنح المالية الصغيرة بقيمة 500 دولار مقابل تقديم أعمال فنية وإبداعية فردية يتم استخدامها للصالح الثقافي العام، أي من قبل الدولة في أنشطتها وفعالياتها، وذلك ضمن مسعى الوزارة للنهوض بالقطاع الثقافي في ظل أزمة كورونا.
ودعت الوزارة المهتمين إلى مراجعة منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فيما تُستقبل الطلبات اعتباراً من اليوم وحتى 20/ 6/ 2020.