الصحة توضح بشأن إخطار دفع لطفلة مقابل علاجها بإحدى مستشفيات قطاع غزة

غزة / سما /

قرر وكيل وزارة الصحة بغزة، يوسف أبو الريش، إعفاء المريضة الطفلة ملك زهير ابراهيم الأقرع من كافة الرسوم المستحقة للوزارة والبالغة 12400 شيكل جراء تعرضها لحادث طرق عام 2013 وذلك نظراً لظروفها الصحية.

وأوضح، أن وزارته ترفع مئات المطالبات المماثلة للنيابة العامة بحق السائق أو الكفيل أو ولي الأمر إذا كان المريض قاصراً.

وأضاف "تؤكد الوزارة عدم قيامها بمطالبة الطفلة وان الاخطار الذي وصل لعائلة الطفلة موجه من قبل جهة الاختصاص القضائية وتمت مراجعتها في ذلك كونه يخالف الاجراء القانوني المعمول به".

كما ودعا الجميع إلى التحقق من أي معلومات صحية من خلال المصادر الرسمية في وزارة الصحة.