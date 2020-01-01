  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

8 إصابات كورونا جديدة في الأردن

الخميس 04 يونيو 2020 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 إصابات كورونا جديدة في الأردن


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم الخميس، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن من بين المصابين 4 حالات لمخالطين من محافظة الزرقاء، وحالة واحدة لأردني قادم من خارج المملكة (بريطانيا)، و3 حالات لسائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 765 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 5 حالات شفاء لهذا اليوم: (3) في مستشفى الأمير حمزة، و(2) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

وتمّ إجراء 6027 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 210401 فحصاً.

وكانت الحكومة الاردنية أعلنت اليوم عن خطّة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، والتي تسمح بحريّة أكبر للحركة اعتباراً من السبت الموافق للسادس من حزيران 2020م، مع وجود بعض الاستثناءات، وذلك بعد الوصول إلى مستوى "معتدل الخطورة" المشار له باللون الأزرق ضمن المصفوفة.

#فيروس كورونا #اصابات #الاردن

الأكثر قراءة اليوم

مؤتمر صحفي مرتقب لوزير المالية بشأن موعد و نسبة صرف رواتب موظفي السلطة

الرئيس يأمر بتنكيس الأعلام ويعلن الحداد على وفاة محسن إبراهيم

حسين الشيخ: السلطة ترفض استلام أموال المقاصة من اسرائيل تنفيذاً لقرار القيادة

قناة عبرية : إسرائيل تعلق الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية

تشريح جثة جورج فلويد يكشف عن مفاجأة

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا نصفها في الضفة ونصفها الآخر في غزة

أبو شحادة يعلن إصابته بفيروس كورونا

الأخبار الرئيسية

7

هآرتس: "جنود إسرائيليون اقتحموا منزلا سوريا وقتلوا أشخاصا فيه دون أي سبب"..

--

اشتيه: إسرائيل تفرض أمرا واقعا آخذا بالتدهور.. ولن نسمح بمقايضة اموالنا بموقفنا السياسي والوطني..

الصحة: تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.. وانهاء فترة الحجر الصحي لـ 577 مستضاف

"الخارجية": 113 وفاة و1798 إصابة و962 حالة تعاف في صفوف جالياتنا في العالم

تحليلات إسرائيلية: تحذيرات من الضم.. وانتقادات للمستوطنين والرئيس عباس