8 إصابات كورونا جديدة في الأردن

عمان /سما/

أعلنت وزارة الصحة الاردنية اليوم الخميس، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن من بين المصابين 4 حالات لمخالطين من محافظة الزرقاء، وحالة واحدة لأردني قادم من خارج المملكة (بريطانيا)، و3 حالات لسائقي شاحنات غير أردنيين، قادمين عبر حدود العمري وحدود جابر، تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 765 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 5 حالات شفاء لهذا اليوم: (3) في مستشفى الأمير حمزة، و(2) في مستشفى الملك المؤسّس عبد الله الجامعي.

وتمّ إجراء 6027 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 210401 فحصاً.

وكانت الحكومة الاردنية أعلنت اليوم عن خطّة فتح القطاعات وفق مصفوفة مراحل التعامل مع جائحة كورونا، والتي تسمح بحريّة أكبر للحركة اعتباراً من السبت الموافق للسادس من حزيران 2020م، مع وجود بعض الاستثناءات، وذلك بعد الوصول إلى مستوى "معتدل الخطورة" المشار له باللون الأزرق ضمن المصفوفة.