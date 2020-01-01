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صور.. اصابة المتطرف يهودا جليك بجروح جراء تعرضه للضرب في القدس المحتلة

الخميس 04 يونيو 2020 08:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور.. اصابة المتطرف يهودا جليك بجروح جراء تعرضه للضرب في القدس المحتلة


القدس المحتلة / سما /

 تعرض الحاخام الاسرائيلي المتطرف يهودا غليك، اليوم الخميس، للضرب بالقرب من منزل عائلة الشهيد اياد الحلاق في القدس المحتلة.


وذكرت القناة 13 العبرية أنّ غليك نقل إلى مستشفى "شعار تصديق" مصاباً بجروح في ساقه.

وبحسب القناة قال غليك :"تم رميي عن الدرج، وصفعي وركلي، اثناء توجهي لعزاء عائلة الحلاق".

وكرر جليك للقناة: "عندما جئت إلى منزل الحلاق، قدمت نفسي إلى المعزين، وفجأة جاء حوالي عشرة أشخاص، أمسكوني، رفعوني وألقوني من السلالم، وهربت إلى محطة الإطفاء حتى وجدت ملجأ هناك".

ويعد يهودا غليك من أشهر قادة اليمين القومي الاسرائيلي المتطرف بسبب مطالبته السماح لليهود بالصلاة في باحة المسجد الأقصى، وهو إحدى أكثر الشخصيات كرها لدى الفلسطينيين. ولد هذا المستوطن في الولايات المتحدة ووصل إلى إسرائيل بينما كان في التاسعة من العمر، بحسب والده، وهو عضو في إدارة " منظمة جبل الهيكل" اليمينية المتطرفة.

وأصيب في وقت سابق بعدة أعيرة نارية في البطن والصدر والرقبة واليد شفي منها لاحقا.

#المتطرف يهودا غليك #القدس #الشهيد اياد الحلاق
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