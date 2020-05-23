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غزة: "الأونروا"تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...

الخميس 04 يونيو 2020 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: "الأونروا"تعلن موعد بدء العام الدراسي الجديد...


غزة / سما /

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بغزة "أونروا"، عن موعد بدء العام الدراسي الجديد الذي سيوافق السبت 8 أغسطس.

وأضافت الوكالة في تعميمٍ لها، اليوم الخميس، أنه تقرر بدء الإجازة الصيفية لجميع المعلمين من صباح يوم السبت 23/5/2020، ويستأنف الدوام صباح يوم الأربعاء 5/8/2020.

ودعت مدراء المدارس إلى إرسال العنوان بالكامل لمكتب مدير المنطقة التعليمية أثناء العطلة الصيفية للاتصال به عند الحاجة، وفي حالة السفر إلى الخارج يجب انتداب نائب المدير أو معلم في المدرسة لينوب عنه في فترة غيابه.

وكانت الوكالة الأممية أعلنت منذ شهر مارس الماضي، توقف الدراسة عقب تفشي فيروس "كورونا" في دول العالم.

#الاونروا #غزة #مدارس الأونروا

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