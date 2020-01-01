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استئناف حركة القطارات في إسرائيل الاثنين المقبل

الخميس 04 يونيو 2020 06:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
استئناف حركة القطارات في إسرائيل الاثنين المقبل


القدس المحتلة / سما /

بعد اشهر من توقفها بسبب ازمة كورونا، أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف، ووزير الصحة يولي ادلشتاين ان حركة القطارات ستستأنف كما هو مخطط لها الاثنين المقبل في 8 حزيران/يونيو.

واتخذ القرار بعد زيارة سابقة أجرتها وزيرة المواصلات الاسرائيلية هذا الأسبوع الى مركز التحكم في حركة القطارات من اجل منح تعليمات لادارة القطارات حول الاستعدادات لتشغيلها بشكل كامل الاثنين والتأكد من اتباع تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية والتأكد انهم يجرون استعدادتهم لتطبيق تعليمات الأمان بالتشديد على ارتداء الكمامات، تعقيم المحطات والقطارات، وفحص حرارة الركاب.

وقالت الوزيرة ريغف ان استئناف حركة القطارات يساهم بالتخفيف عن الضغوطات على حركة الباصات مؤكدة ان وزارتها :"ستتابع وتتأكد من ان الجمهور يقوم بتطبيق التعليمات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، ومنع دخول ركاب لديهم حرارة عالية الى المحطات".

ووصل مجمل الإصابات الإسرائيلية بفيروس كورونا الى 17,377 بينها 2,103 إصابة فعالة ووصل عدد الوفيات الى 291 حالة، ويوجد 27 مريض حالتهم خطيرة، منهم 25 مرتبطين بأجهزة تنفس.

#كورونا #حركة القطارات #اسرائيل

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