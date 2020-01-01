ليبرمان يهاجم نتنياهو بشدة: يريد بناء دولة فلسطينية.. ولن يكون هناك أي ضم!

القدس المحتلة / سما /

هاجم رئيس حزب "يسرائيل بيتنو" افيغدور ليبرمان رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشدة ، قائلا :"لن يكون هناك أي ضم، يوجد هناك خطة لنتنياهو لاقامة دولة فلسطينية والتي يتستر عليها بكل أنواع الكلمات". وتابع ليبرمان في المقابلة مع موقع "واينت" العبري :"هو حاليا يخفي هذا عن رئيس هيئة الأركان ورئيس الشاباك".

وفي تعليقه على الانتقادات الشديدة التي وجهها رئيس إدارة مجلس المستوطنات دافيد لحياني امس ان "صفقة القرن تثبت ان ترامب ليس صديقا لإسرائيل"، وإدانة نتنياهو لها، قال :"ترامب صديق كبير لاسرائيل، ولا يوجد مكان للادعاءات ضده، كل ادعاءاتي ضد نتنياهو".

وقال ليبرمان ان ما من داعي ان "ننتظر من ترامب ان يقول لنا كل ما نريد سماعة" مطالبا نتنياهو التصرف مثل رئيس الحكومة الأسبق مناحيم بيغن حين فرض السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان، وقال ان "نتنياهو يثرثر عن القضية منذ 14 شهرا دون القيام باية خطوة عملية".

وقال ان "نتنياهو يقوم بشكل فعلي ببناء دولة فلسطينية وانه سيقوم بتسليم السلطة 70 بالمئة من أراضي الضفة الغربية التي تحت السيطرة الاسرائيلية" متهما إياه باخفاء معلومات عن الخطة عن رئيس هيئة الأركان ورئيس الشاباك، وانه سيقوم بالخطوة لوحدة بدون وزارة الخارجية والجيش، منتقدا بشدة التقارير عن تمرير إسرائيل امس أموال المقاصة كاملة بدون خصم رواتب الاسرى الفلسطينيين

من جهة أخرى قال ان حزبه سيدعم "خطة الضم" خلال عرضها امام الكنيست، بشرط ان لا يكون الامر خطوة لاقامة دولة فلسطينية، مؤكدا انه "لايجب التخوف من اندلاع انتفاضة ثالثة ان تم تنفيذ عملية الضم"، لانه برأيه "ان الفلسطينيين يكترثون فقط لوضعهم الاقتصادي".