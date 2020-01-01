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رام الله: تقاصيل اجتماع مركزية فتح اليوم بشأن مخططات الضم

الخميس 04 يونيو 2020 04:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: تقاصيل اجتماع مركزية فتح اليوم بشأن مخططات الضم


رام الله / سما /

عقدت اللجنة المركزية لحركة "فتح" اجتماعا لها، اليوم الخميس، في إطار الانعقاد الدائم للجنة، واستكمالا للاجتماعات السابقة.

وفي بداية الاجتماع وقف أعضاء اللجنة المركزية دقيقة صمت وحداد، وقراءة الفاتحة على القائد العربي اللبناني الفلسطيني الكبير الفقيد محسن إبراهيم.

واستكملت اللجنة المركزية المواضيع المطروحة التي لها علاقة في التحديات السياسية المفروضة على القضية الفلسطينية خاصة بعد قرار الحكومة الإسرائيلية بالضم، وقرار القيادة الفلسطينية بإنهاء العلاقة مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية.

وناقشت اللجنة سبل التحرك الفلسطيني على الساحة الدولية للضغط على حكومة الاحتلال بمنع تنفيذ قرار الضم الجائر.

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