النائب العام يترأس اجتماعا لنيابة جرائم الفساد

رام الله / سما /

ترأس النائب العام المستشار أكرم الخطيب، اجتماعا لنيابة جرائم الفساد في مكتبه اليوم الخميس، وذلك بحضور رئيس نيابة جرائم الفساد مصطفى فرحان ورئيس المكتب الفني علاء عواد.

وناقش الاجتماع أهم التحديات والانجازات في عمل نيابة جرائم الفساد، وآليات العمل والمعيقات التي تواجههم للقيام بأعمالهم على أكمل وجه، وذلك لضمان سلامة كافة الإجراءات المتخذة، وتحقيق أعلى درجات الفعالية والكفاءة في ملاحقة جرائم الفساد وكشف مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

وأشاد النائب العام بدور أعضاء نيابة جرائم الفساد في حدود اختصاصهم من حيث التحقيق والإشراف والمتابعة والتنسيق مع كافة جهات إنفاذ القانون في سبيل تحقيق العدالة الجزائية وحفظ المال العام وتتبع المجرمين الفارين من وجه العدالة واسترداد المتحصلات الجرمية.

وعلى هامش اللقاء كرّم في مكتبه محمد عبد مختار (أبو وسيم) رئيس قلم نيابة جرائم الفساد، بحضور عدد من رؤساء ووكلاء النيابة العامة الذين سبق لهم العمل في نيابة جرائم الفساد، وذلك تقديراَ لجهوده المبذولة في خدمة مؤسسة النيابة العامة خلال سنوات عمله التي امتدت على مدار أربعين عاماً، مشيداً بتفانيه وإخلاصه في القيام بواجباته ومهامه الوظيفية، ولما يتسم به من أمانة والتزام بقيم وتقاليد العمل خلال فتره عمله في سرايا النيابة العامة.