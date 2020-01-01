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مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في بورين

الخميس 04 يونيو 2020 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون في بورين


نابلس / سما /

أقدم مستوطنون، اليوم الخميس، على تقطيع نحو 36 شجرة زيتون معمرة في بورين جنوب نابلس.

وقال منير قادوس من مؤسسة "يش دين" الحقوقية، ان مستوطنين تسللوا الى اراضي المواطنين في المنطقة الجنوبية لقرية بورين، وقطعوا نحو 36 شجرة زيتون تعود ملكيتها للمواطن ناصر اسماعيل ابراهيم قادوس، منوها إلى أن اعتداءات المستوطنين في ذات المنطقة متكررة وليست المرة الأولى التي يستهدفون فيها الاشجار ولذات المواطن.

وأكد قادوس أن المستوطنين حاولوا إحراق أراض مزروعة بالقمح، إلا ان محاولاتهم باءت بالفشل عقب السيطرة على الحريق والحد من انتشاره.

#مستوطنون #اشجار #نابلس

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