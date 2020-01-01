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الامارات تحذر واشنطن من إقدام إسرائيل على ضم مناطق من الضفة الغربية...

الخميس 04 يونيو 2020 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الامارات تحذر واشنطن من إقدام إسرائيل على ضم مناطق من الضفة الغربية...


القدس المحتلة / سما /

حذرت دولة الامارات العربية المتحدة الولايات المتحدة الامريكية من مغبة اعلان السيادة الإسرائيلية على مناطق في الضفة الغربية، إذ أن ذلك سيؤجج المشاعر لدى الشعوب العربية وسيعتبر تصعيدا.

وقال سفير الامارات في واشنطن، يوسف العتيبة، انه أوصل رسالة تحذير الى الإدارة الامريكية مفادها ان اعلان السيادة الإسرائيلية على مناطق فلسطينية سيصعد التوتر في منطقة ليست بحاجة الى مثل هذا التصعيد اطلاقا.بحسب تلفزيون i24 الاسرائيلي

وقالت مصادر إسرائيلية ان السفير الاماراتي أضاف في تواصله مع البيت الأبيض، ان "صفقة القرن" هي نقطة بداية يمكن التحاور حولها.

#الامارات #الولايات المتحدة #مخططات الضم #صفقة القرن #الضفة الغربية #السلطة الفلسطينية #الشعوب العربية

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