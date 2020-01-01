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إطلاق الحملة الوطنية لإغاثة العائلات المتضررة من جائحة كورونا في طولكرم

الخميس 04 يونيو 2020 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق الحملة الوطنية لإغاثة العائلات المتضررة من جائحة كورونا في طولكرم


طولكرم / سما /

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فرع طولكرم وتحت رعاية المحافظ عصام أبو بكر وبمشاركته، اليوم الخميس، الحملة الوطنية لإغاثة العائلات المتضررة من جائحة كورونا على مستوى المحافظة، وتتضمن توزيع (1000) طرد غذائي على الأسر المتضررة، بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية والشركاء.

وأكد المحافظ أبو بكر توجيهات الرئيس محمود عباس للوصول للعائلات الكريمة المعوزة، مشددا على أهمية إطلاق الهلال الأحمر لهذه المبادرة الضرورية، ومثنيا على دور طواقم الهلال والمتطوعين، ومشيرا إلى أن هذا الجهد يضاف إلى جانب سلسلة من الأنشطة والبرامج والتدخلات والحملات التي نفذتها المحافظة والشركاء والجهات ذات العلاقة، للوصول إلى العائلات المعوزة منذ بداية جائحة كورونا وخلال شهر رمضان، ومنها إطلاق حملة طولكرم أساسها بأهلها وناسها، وغيرها الكثير من المبادرات للتخفيف عن المواطنين ومساندتهم في مثل هذه الظروف.

من جانبها، قالت رئيس جمعية الهلال الأحمر بطولكرم حنان حنون، إن هذه الحملة تستهدف توزيع طرود غذائية لــ(1000) أسرة متضررة في المحافظة، والتي أطلقها الهلال الأحمر الفلسطيني في جميع المحافظات وبمتابعة من رئيس الجمعية الدكتور يونس الخطيب، مقدمة شرحا عن طبيعة الحملة وما تضمنته من جهد وعمل للوقوف إلى جانب هذه الأسر في ظل ما يمر به الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الجائحة.

#الهلال الاحمر #فيروس كورونا #طولكرم #متضرري كورونا

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