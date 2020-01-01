طوباس: توقيع اتفاقية "سلة غذائية" مع مؤسسة الرؤيا العالمية

طوباس /سما /

قع محافظ طوباس والأغوار الشمالية يونس العاصي، اليوم الخميس، اتفاقية توزيع السلة الغذائية على الأسر المعوزة في المحافظة، والتي قدمتها مؤسسة الرؤيا العالمية.

وتقضي الاتفاقية بتوزيع 350 طردا غذائيا على أسر معوزة في مواقع طمون ووادي الفارعة وتياسير وإبزيق.

وأشاد العاصي بالدور الفاعل لمؤسسة الرؤيا في تقديم العديد من المساعدات والدعم لشرائح مختلفة من أبناء المحافظة، لا سيما خلال فترة الطوارئ.

بدورها، قالت مديرة مؤسسة الرؤيا في شمال الضفة الغربية عفاف أبو دية، إن المؤسسة تجعل من محافظة طوباس أولوية في الاستفادة من المشاريع المختلفة التي تقدمها المؤسسة، مشيدة بالدور التكاملي والفعال ما بين المؤسسة والمحافظة ومديرية التنمية الاجتماعية في تنفيذ هذه المشاريع.

وفي سياق متصل، سلمت مؤسسة الرؤيا العالمية محافظة طوباس والأغوار الشمالية معقمات وكمامات وأدوات قياس حرارة، وغيرها من وسائل الحماية والوقاية من مرض كورونا الذي يجتاح العالم.