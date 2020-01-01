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الكيلة تناقش مع "الصحة العالمية" تأسيس مركز طوارئ لإدارة الأزمات

الخميس 04 يونيو 2020 04:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكيلة تناقش مع "الصحة العالمية" تأسيس مركز طوارئ لإدارة الأزمات


رام الله / سما /

 ناقشت وزيرة الصحة مي الكيلة، مع مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكنشواب، تأسيس مركز طوارئ لإدارة الأزمات.

وأوضحت الوزيرة، وفق بيان للوزارة، اليوم الخميس، أن المركز سيكون جهة تنسيقية لإعداد الخطط والتنسيق بين مقدمي الخدمات الصحية وبين القطاعات المختلفة في أوقات الطوارئ، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية ستقوم بدعم إنشائه.

وأشارت إلى أنه سيتم إنشاء المركز الرئيسي في وزارة الصحة برام الله، إضافة إلى وحدات تابعة له في جميع المحافظات الفلسطينية بالضفة الغربية وقطاع غزة.

#الصحة #مي الكيلة #الصحة العالمية #فيروس كورونا

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