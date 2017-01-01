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الرئيس يشكر مجموعة السلام العربي على مبادرتها للمصالحة ودعمها لمواقف القيادة

الخميس 04 يونيو 2020 04:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يشكر مجموعة السلام العربي على مبادرتها للمصالحة ودعمها لمواقف القيادة


رام الله / سما /

 شكر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الخميس، مجموعة السلام العربي، على دعمها للموقف الفلسطيني وما اتخذته القيادة من اجراءات للوقوف في وجه مخططات الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية.

وثمن الرئيس دعوتها لانهاء الانقسام، مؤكدا أننا مصممون على وحدة شعبنا وأرضنا، واتمام المصالحة الوطنية في اطار الثوابت الوطنية لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتطبيق الفوري لاتفاق تشربن الاول/ اكتوبر 2017.

وقال الرئيس في رسالة شكر إلى مجموعة السلام العربي، "نعول على ابناء امتنا في اقطارهم كافة لدعم موقفنا وتوعية اجيالهم، بما يمكن شعبنا من الثبات والصمود في وجه سياسات الاحتلال العدوانية".

وأشاد الرئيس، بما تضمنته مبادرتها، التي تعبر عن صادق حرصها والتزامها بقضايا امتنا، وفي الطليعة منها قضية العرب الأولى، فلسطين.

وكانت مجموعة السلام العربي قد ارسلت رسالة إلى الرئيس محمود عباس، أكدت فيها ان قرار الضم الإسرائيلي لا بد ان يجابه عربيا ومن كل الاقطار مجابهة حقيقية، خاصة بعد الموقف الفلسطيني الذي اتخذ مؤخرا بقطع العلاقات مع إسرائيل بما فيها الامنية.

يذكر أن مجموعة السلام العربي تضم عددا من الشخصيات الوطنية بينها رؤساء دول عربية ورؤساء وزراء ووزراء سابقون، ونخب سياسية وفكرية وثقافية من مختلف الدول العربية.

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