رام الله: بحث تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج "إدارة مصادر المياه والأراضي"

رام الله / سما /

بحث وزير الزراعة رياض عطاري، مع مديرة التعاون الهولندي لدى فلسطين فلورا نوي، ومسؤولة الشؤون الاقتصادية في الممثلية الهولندية سوزانا توسينج، آليات تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج إدارة مصادر المياه والأراضي في فلسطين.

وأكد عطاري خلال اللقاء، أهمية أن تكون المرحلة الثالثة منسجمة مع خطة الحكومة المتعلقة بالتنمية بالعناقيد الزراعية، مضيفا ان لدى الحكومة أولويات للتدخل في مناطق محددة، خاصة في الاغوار وطوباس، ودعم وتعزيز صمود المزارعين فيها، في ظل الانتهاكات الاسرائيلية الهادفة الى الاستيلاء على الارض الفلسطينية.

وثمن عطاري الدعمين السياسي والمالي اللذين تقدمهما هولندا لفلسطين، مشيرا الى ان برنامج إدارة مصادر المياه والأراضي في المرحلتين الاولى والثانية ينسجم مع استراتيجية وزارة الزراعة.

من جهتها، شددت نوي على أهمية التعاون المشترك مع وزارة الزراعة، وأشادت بأداء وزارة الزراعة في الاشراف على تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية من برنامج إدارة مصادر المياه والأراضي.

وأكدت استمرار العمل والتنسيق لتحقيق العديد من المشاريع المشتركة، والعمل على انجاح تنفيذ المرحلة الثالثة من البرنامج، الذي سيشمل تأهيل الاراضي ومصادر المياه وتنفيذ مشاهدات تجريبية لاستخدام المياه العادمة في الزراعة.