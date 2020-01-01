كوربن يصف صفقة القرن بـ "الكارثة" التي ستلحق الضرر بالفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء

لندن /سما/

قال الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كوربن، إنه سيواصل دعم قيام دولة فلسطين، وإنه يأمل بأن يواصل الحزب مساعيه لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين كما نصت مواثيق الحزب في مؤتمرات الحزب عشية الانتخابات الأخيره .

ووصف كوربن في أول مقابلة صحافيه له بعد خسارته الانتخابات العامة نشرتها "ميديل ايست آي" اليوم الخميس، عبر موقعها، صفقة القرن بأنها كارثة تنتظر الوقوع وستلحق الضرر ايضا بالإسرائيليين، موضحا أن تنفيذ الخطة يعني تحقيق حلم نتنياهو بالسيطرة شبه الكاملة على الاراضي الفلسطينية في الضفة، وسيبقي رام الله واريحا ومنطقة أو منطقتين أماكن معزولة غير متواصلة. وحذر من القضاء نهائيا على حل الدولتين إذا ما تم تنفيذ الخطة.

وكان كوربن قد خسر الانتخابات في ديسمبر الماضي.

وتخشى اسرائيل أن يواصل الحزب سياسة دعم القضية الفلسطينية حيث يتمتع كوربن بدعم قوي من قواعد الحزب الشابة خاصة.