  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

كوربن يصف صفقة القرن بـ "الكارثة" التي ستلحق الضرر بالفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء

الخميس 04 يونيو 2020 03:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
كوربن يصف صفقة القرن بـ "الكارثة" التي ستلحق الضرر بالفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء


لندن /سما/

قال الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كوربن، إنه سيواصل دعم قيام دولة فلسطين، وإنه يأمل بأن يواصل الحزب مساعيه لاعتراف بريطانيا بدولة فلسطين كما نصت مواثيق الحزب في مؤتمرات الحزب عشية الانتخابات الأخيره .

ووصف كوربن في أول مقابلة صحافيه له بعد خسارته الانتخابات العامة نشرتها "ميديل ايست آي" اليوم الخميس، عبر موقعها، صفقة القرن بأنها كارثة تنتظر الوقوع وستلحق الضرر ايضا بالإسرائيليين، موضحا أن تنفيذ الخطة يعني تحقيق حلم نتنياهو بالسيطرة شبه الكاملة على الاراضي الفلسطينية في الضفة، وسيبقي رام الله واريحا ومنطقة أو منطقتين أماكن معزولة غير متواصلة. وحذر من القضاء نهائيا على حل الدولتين إذا ما تم تنفيذ الخطة.

وكان كوربن قد خسر الانتخابات في ديسمبر الماضي.

وتخشى اسرائيل أن يواصل الحزب سياسة دعم القضية الفلسطينية حيث يتمتع كوربن بدعم قوي من قواعد الحزب الشابة خاصة.

#صفقة القرن #كوربن #الفلسطينيين #نتنياهو #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

وزارة المالية تُصدر توضيحا حول تصريحات منسوبة لوزيرها بخصوص رواتب الموظفين

الرئيس يأمر بتنكيس الأعلام ويعلن الحداد على وفاة محسن إبراهيم

حسين الشيخ: السلطة ترفض استلام أموال المقاصة من اسرائيل تنفيذاً لقرار القيادة

الصحة: تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

قناة عبرية : إسرائيل تعلق الأمر العسكري ضد البنوك الفلسطينية

تشريح جثة جورج فلويد يكشف عن مفاجأة

تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا نصفها في الضفة ونصفها الآخر في غزة

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل اصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة.. وانهاء فترة الحجر الصحي لـ 577 مستضاف

"الخارجية": 113 وفاة و1798 إصابة و962 حالة تعاف في صفوف جالياتنا في العالم

تحليلات إسرائيلية: تحذيرات من الضم.. وانتقادات للمستوطنين والرئيس عباس

مؤتمر صحفي مرتقب لوزير المالية بشأن موعد و نسبة صرف رواتب موظفي السلطة

الاحتلال يطلب انزال العلم الفلسطيني عن مجلس "بردله" في الاغوار