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مصر تعلن أول نتائج علاج البلازما للمصابين بفيروس "كورونا"

الخميس 04 يونيو 2020 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعلن أول نتائج علاج البلازما للمصابين بفيروس "كورونا"


القاهرة /سما/

قالت عضو اللجنة العلمية لفيروس "كورونا" بوزارة الصحة والسكان المصرية جيهان العسال، إن علاج مصابي الفيروس من خلال البلازما، أظهر نتائج جيدة.

وأكدت العسال أن هناك شروطا للتبرع بالدم من المتعافين من الفيروس، أهمها عدم تبرع السيدات والحوامل، والذين لديهم أمراض مزمنة، وكبار السن، لأن مناعتهم تكون أقل، ولا يفضل تبرعهم، لافتة إلى أنه عملية الحقن بالبلازما لمصاب كورونا تتم على مرحلتين تفصل بينهما 12 ساعة.

من جانبه، أعلن مدير مستشفى الأقصر الدولي إسماعيل العربي، وصول جهاز فصل البلازما من المتعافين من فيروس "كورونا" لاستخدامها في علاج المصابين، بإشراف وزارة الصحة والمراكز الطبية المتخصصة.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت أمس الأربعاء تسجيل 36 وفاة و1079 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ 24 ساعة الأخيرة.

#فيروس كورونا #مصر #علاج #البلازما

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