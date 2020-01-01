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الشعبية تعبر عن تضامنها مع سمارة

الخميس 04 يونيو 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشعبية تعبر عن تضامنها مع سمارة


غزة / سما /

عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عن تضامنها ووقوفها الكامل مع الدكتور عادل سمارة، لمواقفه المبدئية في مواجهة التطبيع، ورفضًا لمحاكمته.

وقالت الجبهة في بيان اليوم الخميس، إن بعض الشخصيات تحاول النيل من الخط الثوري وتشويه المناضلين من خلال الاستقواء بالقضاء الفلسطيني.

واستهجنت أن تواصل الجهات الرسمية وضع قضية المحاكمة كقضية جنائية، واعتبرت أن المحاكمة تخللها ترويج لبعض الأكاذيب والقضايا غير المثبتة.

ودعت الجبهة الجهات الرسمية إلى وقف هذه المحاكمة، وطالبت القضاء بعدم الخضوع لضغط السلطة السياسية باعتبارها جهة مستقلة، وأن تضع صلب اهتماماتها في محاكمة المُطبّعين لا ملاحقة الرموز الوطنية، وفق نص البيان.

#الجبهة الشعبية #الدكتور عادل سمارة #التطبيع مع الاحتلال

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