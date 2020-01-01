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محافظ جنين يدعو الموظفين في برطعة لإجراء فحص كورونا

الخميس 04 يونيو 2020 03:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ جنين يدعو الموظفين في برطعة لإجراء فحص كورونا


جنين / سما /

دعا محافظ جنين أكرم الرجوب، اليوم الخميس ، جميع موظفي المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية الذين يسكنون قرية برطعة، لمراجعة المركز الكوري لأخذ فحوصات للتأكد من عدم إصابتهم بفايروس كورونا.

وقال الرجوب إن هذا الإجراء يأتي بناء على تقديرات مديرية صحة جنين من أجل الاطمئنان على سلامة المواطنين وعائلاتهم بعد اكتشاف إصابة بفايروس كورونا في القرية.

ودعا مدير الصحة في جنين وسام صبيحات، المواطنين الذين تواجدوا في مطعم الأقصى بمدينة جنين، يوم أمس الأربعاء بعد الثالثة عصرًا، للتوجه غدًا الجمعة للفحص في المركز الكوري، مع ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية.

#اكرم الرجوب #جنين #برطعة #فيروس كورونا

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