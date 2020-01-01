وظائف سترتفع أجورها بعد أزمة كورونا

وكالات / سما /

نشرت صحيفة "غازيتا" الروسية تقريرا سلطت فيه الضوء على توقعات الخبراء بازدهار عدد من المهن والوظائف في فترة ما بعد أزمة كورونا، وبارتفاع رواتب وأجور العاملين فيها.

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن خبراء من معهد التعليم التقدمي في روسيا خلصوا في دراسة أجروها مؤخرا ونُشرت نتائجها على موقع "روسيا اليوم"، إلى أن العاملين في مجال تطوير إدارة الأعمال والمتخصصين في التسويق والتواصل سيكونون مطلوبين بشدة في الفترة القادمة، لأن الشركات تتطلع إلى التعافي من الآثار التي خلفتها أزمة كوفيد -19، وهو ما يعني أن أجورهم سترتفع وأنهم سيحصلون على رواتب أعلى من السابق.

وأكدت الصحيفة أن الخبراء يتوقعون أيضا أن ترتفع رواتب محللي البيانات وأخصائيي تكنولوجيا المعلومات والمسوقين الإلكترونيين، كما أن الحاجة ستكون ملحة للمديرين المتخصصين في مجابهة الأزمات والمستشارين الماليين ومديري الخدمات اللوجستية وخبراء إدارة الوقت.

ووفقا لخبراء معهد التعليم التقدمي، يمكن أيضا أن ترتفع رواتب الأطباء والمتخصصين في العلوم الطبيعية والأطباء النفسيين. كما يمكن لوظائف التعليم عن بعد أن تزدهر وتشهد إقبالا كبيرا في الفترة القادمة.

وأضافت الصحيفة أن الخبراء يتوقعون أيضا أن تزيد أجور العاملين في المجال الزراعي، على غرار المهندسين الزراعيين والعاملين في المختبرات وأخصائيي تربية الماشية والأطباء البيطريين.

وبحسب الخبراء، سيزيد الطلب على العاملين في مراكز الاتصال، وستكون هناك حاجة أكبر لشركات الشحن والسائقين والمشرفين على توصيل الطلبات إلى المنازل.

وبالنسبة للموظفين الذين اضطروا للعمل في المنزل، والذين قد يواصل كثير منهم العمل عن بعد إثر انتهاء الأزمة، من المنتظر أن يحتاجوا بشدة إلى مصممي الديكور الداخلي من أجل تهيئة أماكن عمل مناسبة في منازلهم.

وبحسب آنا ماركس، مديرة معهد التعليم التقدمي، فإن جل الوظائف ستشهد تغييرات جذرية في الفترة القادمة وستتشكل بطريقة مختلفة عما هو معروف تقليديا، وهو ما سيؤثر حسب تعبيرها على سوق العمل وأيضا على منظومة التعليم.